Montemagni richiama tutti: “La Lega è una“

"La Lega è una sola": lo scrive l’onorevole Elisa Montemagni che in una nota torna sul tema delle possibili fazioni e divisioni interne al partito.

"E’ bene precisare che per la sottoscritta – scrive – la Lega è una sola e chiunque porti avanti le nostre idee, dentro e fuori le istituzioni, da me è visto come un collega il cui contributo è prezioso e le cui idee arricchiscono il partito. Sono però una persona giusta, una persona che riconosce il voto e il volere dei cittadini che sono gli unici veri giudici della politica alle elezioni. Ritengo di essere anche una persona che vuole arrivare in fondo alle situazioni, capire è fondamentale per giudicare, la superficialità non è ammessa quando si trattano temi delicati. Su questo so essere impegnato in questi giorni tutto il partito: nella ricerca della risoluzione migliore della situazione per il bene dei cittadini".

Secondo Montemagni, le indiscrezioni stampa sono fuorvianti e rischiano di fare solo un danno al partito: serve semmai la mediazione.

"Le indiscrezioni quindi si sprecano – aggiunge – le discussioni interne al partito, se mai ci fossero, non si affrontano certo sulla stampa (non è mai stato il metodo Lega) ma nelle sedi opportune, che per me rimangono e devono rimanere le riunioni di partito. Il tentativo, nemmeno tanto velato, da parte di qualcuno di dividere la Lega non troverà in me un alleato. Sono nella Lega da sempre e per me la Lega è una ed è la mia casa, come la casa di tutti coloro che supportano Matteo Salvini e le nostre battaglie".