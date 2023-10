Miac Lucca: ultimi appuntamenti per la fiera di carta e cartone

Oggi cala il sipario sull’edizione Miac 2023 che ha visto una tre giorni intensa di partecipazione. Oltre 250 gli espositori con aziende del settore della carta, del cartone e delle macchine per cartiera, che hanno così potuto presentare tutte le novità che l’alta tecnologia propone in uno dei settori chiave del nostro Paese e che fanno di Lucca e Pistoia il distretto cartario per antonomasia. Scambio e opportunità tra aziende e potenziali clienti, ma anche convegni e seminari che hanno visto un’attiva presenza.

Attori principali sono stati Assocarta e Confindustria Toscana Nord; dal dibattito svoltosi in questi giorni, sono emerse le preoccupazioni per il settore, uno tra i più energivori, fortemente condizionato dall’aumento dei costi del gas, ma anche dalla concorrenza extra UE. Oggi ultimo appuntamento con il convegno “Miac Paper&Board” si terrà nella sala convegni del Miac, dalle 9.40 alle 12.10. Il titolo “Produzione efficiente per un ciclo di vita migliore”, la sfida relativa alla proposta di direttiva sugli imballaggi.