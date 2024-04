Merce rubata e droga . Arrestato un corriere

Faceva il corriere, ma rubava la merce veduta online da un negozio di Lucca. In più in casa aveva 5 chili di hashish e 20 grammi di cocaina, probabilmente per lo spaccio. Nel pomeriggio di ieri la polizia ha eseguito una perquisizione delegata dalla Procura nei confronti di K.A. albanese classe 1996 e la moglie italiana D.M.B. classe 1994. In particolare, il titolare di un negozio di abbigliamento di Lucca aveva ricevuto alcune lamentele da clienti esteri i quali, dopo aver acquistato in rete svariati capi di abbigliamento e accessori griffati lamentavano il fatto che al momento dell’arrivo a destinazione del pacco non c’era tutta la merce acquistata, nonostante il pacco pervenuto non risultava apparentemente manomesso.

Gli investigatori accertavano che, verosimilmente, gli ammanchi avvenivano dopo la consegna dei pacchi al corriere della compagnia di spedizione “UPS” incaricata per la successiva consegna. Il titolare del negozio ha specificato come non si fossero mai verificati casi simili fino allo scorso febbraio, poiché il servizio del ritiro dei pacchi pronti per la spedizione da parte del corriere della ditta “UPS” era stato svolto da un nuovo addetto, che in seguito, ha saputo chiamarsi K. A. cittadino albanese.

Gli investigatori della squadra mobile procedevano ad esperire una serie di indagini telematiche ed attraverso gli indirizzi I.P. giungendo all’identificazione di entrambi gli indagati che poi sono risultati essere il corriere che doveva consegnare i pacchi e la moglie.

Nel pomeriggio di martedì è stata eseguita la perquisizione rinvenendo e sequestrando diversi capi di abbigliamento tra cui 9 borse di marche diverse, come Burberry e Pinko, giacchetti Moncler e scarpe Hogan. Una sorta di negozio di grandi marchi direttamente in salotto. Ma le sorprese per le forze dell’ordine non erano finite.

Nascosti all’interno di un mobile sono stati trovati 5,5 chilogrammi di hashish, suddivisi in 494 dosi a forma di “ghianda”, oltre a 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e un telefono cellulare.

K. A. è stato arrestato per la detenzione dello stupefacente mentre il fratello di questi, minorenne e la moglie denunciati a piede libero per quanto concerne lo stupefacente.

ia.na.