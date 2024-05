"Mense, nessun posto di lavoro è a rischio"

“Questione mensa e qualità e servizi: i livelli occupazionali rimarranno identici, nessuno perderà il posto di lavoro”. Così Gaetano Ceccarelli, consigliere uscente, presidente della commissione consiliare partecipate e candidato nella lista civica “Giordano Del Chiaro Sindaco - Capannori 2034”, e Laura Lionetti, consigliera uscente e candidata nelle fila del Partito Democratico, chiariscono i dubbi riguardanti il destino dei lavoratori del centro cottura.

“Il Comune di Capannori sta lavorando a stretto contatto con i sindacati per garantire che il personale rimanga in servizio e che le condizioni lavorative migliorino. Non ci sono dubbi: i posti di lavoro saranno mantenuti e, al contempo, si prevede un miglioramento delle condizioni lavorative“.

Ceccarelli e Lionetti continuano: “Per chi teme cambiamenti, si andrà incontro a una maggiore stabilità dei posti di lavoro. I dipendenti che verranno assunti sono quelli necessari per mantenere i servizi, quindi nessuno perderà il lavoro. La stragrande maggioranza del personale verrà trasferita a Qualità e Servizi Spa dopo il passaggio della selezione pubblica, e gli altri continueranno a lavorare per Cirfood, restando nelle loro attuali posizioni che riguardano quei servizi non di competenza del Comune di Capannori.”

“Riportare le mense del territorio alla partecipazione pubblica è una scelta che mira a sviluppare una collaborazione più stretta con le aziende agricole locali. Vogliamo favorire la filiera corta e garantire un controllo di qualità, il cibo nelle scuole è un tema cruciale per il benessere dei nostri figli” concludono i consiglieri.