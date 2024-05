“Me la raccogli“ vince i consensi delle scuole

Tante persone al gazebo allestito nella scorsa settimana in via Beccheria che ha dato slancio alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente per la raccolta dei bisogni dei cani da parte dei loro proprietari, con un nuovo appuntamento di “Me la raccogli?”.

Per illustrare i temi portanti di questo progetto, che si poggia essenzialmente su cinque facili punti da osservare, è stata scelta una scuola primaria del centro di Lucca, la Giovanni Pascoli, ma altre ne seguiranno a breve, anche in considerazione dell’ottimo feedback ricevuto in questa prima uscita.

In questa sede, di fronte a tanti bambini interessati ed incuriositi dall’argomento, hanno parlato gli assessori Simona Testaferrata e Cristina Consani, insieme al presidente dell’azienda Sandra Bianchi. Gli studenti si sono dimostrati molto interessati, leggendo l’opuscolo e commentando i vari punti proposti. A tutti loro è stata consegnata la borraccia che consente di pulire con l’acqua il punto dove l’animale ha lasciato la sua traccia.

Alla fine dell’incontro molto soddisfatte Testaferrata, Consani e Bianchi: “Vedere questi ragazzi molto interessati alle questioni ambientali, amanti degli animali e con grande empatia verso i loro diritti, ma che hanno compreso benissimo la portata della nostra campagna di sensibilizzazione, è stata una enorme soddisfazione per noi e un grande incoraggiamento per continuare a lavorare in questa direzione. Certamente gli insegnanti e la struttura scolastica li hanno ben preparati a valutare un messaggio di questo tipo, ma resta il fatto che non è scontato capire che l’amore per gli animali prevede anche di mantenere il decoro dei luoghi che abitiamo e viviamo. Siamo sicure - concludono le tre amministratrici intervenute alla Pascoli- che questi studenti saranno cittadini consapevoli e maturi, quando toccherà a loro essere protagonisti della società futura“.