Marcia delle Ville. I ragazzi delle scuole disegnano i pettorali

Come immagini il tuo pettorale? Era il titolo del concorso per le scuole capannoresi che si sono misurate per disegnare il logo della Marcia delle Ville, una delle manifestazioni più conosciute. Tanto è vero che arrivano da tutta Italia per partecipare a questa passeggiata o corsa, a seconda del proprio personale approccio, che privilegia anche la cultura e l’aspetto paesaggistico.

E’ Claudia Fontana della classe quinta B della scuola primaria "Don Bosco-Don Bigongiari" di Lunata la vincitrice della seconda edizione del concorso "‘Come immagini il tuo pettorale? Disegna la Marcia delle Ville così come la vedi tu", indetto dall’associazione Marciatori Marliesi in occasione della 47^ edizione della Marcia delle Ville in programma il prossimo 28 aprile, rivolto alle scuole primarie del territorio.

Ad annunciarlo il presidente dell’associazione Marciatori Marliesi, Ruggero Taddeucci. Il pettorale di quest’anno sarà svelato durante la premiazione del concorso che si terrà sabato 27 aprile alle ore 15,15 presso l’area Expo al mercato di Marlia. Alla classe quinta B sarà assegnato un premio di mille euro da spendere in materiale scolastico ed attività didattiche. Lo scorso anno ad aggiudicarsi il premio fu Rebecca Marchi della quinta A, sempre della primaria di Lunata che quindi ha fatto il bis.

La somma vinta fu utilizzata dalla classe, in parte, per visitare il museo delle percussioni presso la Fondazione Luigi Tronci di Pistoia e, in parte, per indire un concorso interno alla scuola per disegnare il logo dell’istituto scolastico che oggi campeggia sulla targa della sede della primaria.

I disegni del concorso interno e la nuova targa della sede scolastica sono stati mostrati alla comunità e ai rappresentanti dell’associazione Marciatori Marliesi, nel corso di una visita alla scuola per congratularsi con gli insegnanti e gli alunni. Le partenze saranno contingentate, non oltre le diecimila, per ovviare ad alcuni problemi di natura organizzativa verificatesi negli anni scorsi, quando si sono registrate anche punte di 18 mila partecipanti. Intanto si sta già lavorando per il mezzo secolo, i 50 anni della manifestazione, un traguardo storico che andrà celebrato nella maniera adeguata.

Massimo Stefanini