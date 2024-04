Maratona piano operativo. Fissate cinque sedute del consiglio comunale

Maratona per l’approvazione del Piano operativo, ancora qualche riunione in commissione Urbanistica con il voto definitivo previsto per venerdì prossimo e poi la pratica approderà in consiglio comunale dove sono già state definite le date della discussione di quella che è una maratona amministrativo-politica. E’ dunque quasi al termine il lavoro della commissione presieduta da Lorenzo Del Barga nella quale si devono leggere, discutere e votare le osservazioni (circa un migliaio presentate da cittadini, ordini professionali e enti) e le controdeduzioni degli uffici comunali. Le osservazioni e le controdeduzioni, raggruppate in 26 argomenti a loro volta raccolti in tre macro punti, sono state il motivo dell’ennesimo scontro politico, tra maggioranza e opposizione anche in queste settimane, ma l’iter va avanti.

"Sono molto soddisfatto del lavoro svolto sinora – commenta il sindaco Mario Pardini – tutto sta procedendo come da programma. Ancora qualche riunione in commissione e poi la pratica arriverà in consiglio, devo ringraziare tutti per l’iter, dal dirigente Marioni, agli uffici, al presidente della commissione Urbanistica Del Barga, a tutti i commissari che stanno svolgendo un lavoro molto accurato".

A breve, come detto, l’approdo della pratica in consiglio dove si dovrà procedere con l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni del Piano. I lavori proseguiranno sino alla votazione conclusiva con quello che è un vero e proprio tour de force fatto che prevede sedute consiliari che andranno avanti dalle 9,30 di mattina sino alle 23. Sono previste due sole interruzioni dalla 13 alle 14 e dalle 20 alle 21 per far rifiatare i consiglieri comunali. Si inizierà alle 9,30 di lunedì 22 aprile, poi alla solita ora di martedì 23, mercoledì 24, lunedì 29 e martedì 30 aprile. Questo l’impegnativo calendario di base, che potrebbe essere anche incrementato qualora non fosse sufficiente o ridotto, come probabilmente sperano gli stessi consiglieri comunali, qualora si rendesse necessario un minor numero di giornate di lavoro.

E per chi fosse interessato ai lavori, è prevista la diffusione in diretta delle sedute sul canale YouTube del Comune.

Fabrizio Vincenti