Malore mentre va su un incendio: muore operaio forestale di Pescaglia

Lucca, 30 dicembre 2024 – Un fatale malore poco prima di intervenire su un incendio. E’ morto così Enrico Carnicelli, 52 anni operaio forestale dell’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio, residente a Pescaglia. Poco prima di intervenire su un incendio per il quale era stato convocato al Centro di Protezione Civile, si è sentito male e i soccorsi sono stati purtroppo vani: è deceduto nel giro di pochi minuti.

Parole di cordoglio da parte del sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, che lo definisce “persona solare, un ragazzo davvero come pochi“. “Siamo stati pervasi tutti – sottolinea il primo cittadino di Pescaglia – da una tristezza enorme per questo destino che non riusciamo a comprendere. Il nostro abbraccio va alla famiglia Carnicelli Enrico ci mancherai davvero tanto, che la terra ti sia lieve”. Anche l’Unione dei Comuni della Mediavalle ha inviato un messaggio di cordoglio: “L’Unione dei Comuni si stringe attorno alla famiglia Carnicelli per la perdita del collega Enrico. Che la terra ti sia lieve”