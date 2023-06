Ma la Notte Sì", 2023, Rassegna a Capannori con Eventi Gratuiti e a Pagamento"

Un mix di eventi a ingresso gratuito con altri a pagamento, (biglietti sul circuito Ticketone, prevendita per Bandabardò al via il 24 giugno) per l’edizione 2023 di "Ma la notte sì", la rassegna che va in scena nel Parco degli artisti, dietro il palazzo del Municipio di Capannori. Anche il cartellone, illustrato nel dettaglio in conferenza stampa dall’assessore Francesco Cecchetti, da Sandro Giacomelli e Tania Ferri, (con Elisabetta De Luca i gestori di LEG, Live Emotion Group che hanno pianificato gli spettacoli), sarà vario, eterogeneo e per tutti i palati, a livello artistico. Musica, teatro, comicità e molto altro. Si parte il 24 e 25 giugno con "Sorrisi e cartoni", cosplay e divertimento mentre in piazza il 13-14-15 luglio ritorna la festa della birra. Ma anche le serate danzanti vintage anni ‘70 e ‘80 del precedente secolo con il Disco Concorde, Lucca Jazz Donna il 28 luglio, il concerto della Sex FM, il percorso di pedagogia globale il 16 e il 24 luglio, le risate con Ubaldo Pantani in "Born in the Solvay", opera teatrale di Carlo Conti e dello stesso Pantani il 14 luglio; il festival dell’economia e della spiritualità il 23 luglio. Queste sono tutte serate gratuite. A pagamento, invece, Paolo Noise, Fabio Alisei e le Sister Cap il 9 luglio. Il clou sarà il 13 con Panariello-Masini in "Lo strano incontro" il 13 luglio.

Ci sono richieste di tagliandi da Sardegna, Sicilia ed altre zone d’Italia per il trio che spopola tra i giovani: Alfa, Aaron, Alex, la tripla "A" rating del gradimento per i ragazzi più giovani. Il 21 luglio la comicità di Jonathan Canini in "Vado a vivere con me". Il 29 luglio Bandabardò in "Se mi rilasso collasso", un libro, suonato con Finaz, Nuto, Orla e Bachi che è anche consigliere comunale a Capannori. Il 30 luglio "Mamba Night", concerto artisti locali e dj set. Info sito Comune Capannori e www.legsrl.net.

Ma.Ste.