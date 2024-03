Lustro dedica la mostra “Al più grande“, ovvero il nostro Mario son Sodo

Una nuova mostra d’arte del pittore lucchese Dario Barsotti, conosciuto come Lustro, dal titolo “Il più Grande“. E con un titolo così a chi poteva essere dedicata? I lucchesi hanno pochi dubbi ma è comunque curioso scoprirlo, fino al 5 aprile nella chiesa di San Benedetto in Gottella, nella centralissima piazza Bernardini. Una raccolta di dipinti figurativi e astratti che dedicano, come ormai ci ha abituato negli anni Lustro, una grande attenzione nel ritrarre angoli inediti e personaggi unici della città di Lucca. Il protagonista della mostra stavolta è Mario Son Sodo, “il più Grande”, il più popolare, amato e appassionato tra gli assidui frequentatori del centro storico di Lucca, conosciuto e amato da tutti da sempre. Un omaggio a lui e alla sua simpatia, che di certo lo farà felice. La mostra è già aperta visitabile tutti i giorni con orario 10/ 19.