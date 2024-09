Da domani tutti gli sport saranno in “vetrina“. Sulle Mura e sul fiume

Da domani taglio del nastro a Sport City Day 2024, che sabato e domenica aiuterà i cittadini a scoprire le varie discipline sportive sul territorio. Domani alle 10.30 al Fermi l’atleta Niccolò di Tullio incontrerà gli studenti, alle 16.30 alla casa del Boia convegno con esperti su “Giovani & Social Network: lo sport come antidoto”, moderato dal giornalista Fabrizio Vincenti. Domenica alle 10 al Parco Agos di via della Scogliera si potrà provare pattinaggio, rafting e l’equitazione. Il pomeriggio dalle 15 alle 19.30 tutte le attività in vetrina dal baluardo Santa Croce al Santa Maria sulle Mura.