Malore per il sindaco Pardini. Dimesso dopo i controlli

Spavento ieri mattina per il sindaco Mario Pardini. Mentre partecipava ad una riunione di lavoro a Palazzo Orsetti, il primo cittadino ha accusato un leggero malore. Niente di grave, ma per precauzione è stato comunque accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale San Luca dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. Il sindaco è stato dimesso ed è tornato a casa nel pomeriggio.

Al sindaco Pardini vanno gli auguri di un pronta guarigione da parte della nostra redazione.