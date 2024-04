L’Università di Pisa studierà le Mura

Mura, ecco il via libera della giunta Pardini a una convenzione con l’Università di Pisa per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico. La giunta comunale in una delle ultime riunioni ha approvato la richiesta che era provenuta nel febbraio scorso dal Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa. Il Dipartimento si era dichiarato interessato a svolgere alcune attività di ricerca sul fronte bastionato delle Mura rinascimentali di Lucca ai fini del progetto del Destec Prin 2022 Infortreat - Reconstructing the Early Modern bastioned front. Information models for the fruition of constructive knowledge in Fortified architecture Treatises (16th-18th Century): a new integrated analysis tool for the interpretation, restoration and maintenance of Early Modern fortified heritage", finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation Eu. Un progetto che mira a studiare quello che il maggior patrimonio storico-architettonico e paesaggistico cittadino con tutte le autorizzazioni che si rendesse necessario acquisire per la realizzazione del progetto da parte degli Enti competenti a carico del Dipartimento dell’Università di Pisa. Per il Comune, non vi sono previste spese.