Maltempo in Lucchesia, frana a Tereglio. Evacuate quattro persone

Tereglio, 28 febbraio 2024 – È stata una giornata intensa quella di martedì 27 febbraio per i vigili del fuoco che operavano in Lucchesia, il maltempo non ha dato tregua per tutto il giorno causando frane e disagi su tutto il territorio. Una situazione d’emergenza è avvenuta verso le 19.30 di martedì 27 febbraio, quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) è intervenuta in località Tereglio, nel comune di Coreglia Antelminelli, per un cedimento che ha interessato il muro di recinzione di un'abitazione.

Verificato che la frana era ancora in movimento, il personale del Comune ha fatto evacuare immediatamente le 4 persone residenti nell'edificio fino a più accurate verifiche che verranno effettuate nella giornata di oggi. Il personale dei vigili del fuoco si è occupato anche di recuperare i beni necessari ai residenti che sono stati costretti ad abbandonare la loro casa in fretta e furia.