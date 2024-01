“Lucca queer night“. Serata a tutto “Rumore“ di LuccAut e Echo

“A Lucca si rivede l’arcobaleno. Dopo tanto tempo, torna una serata queer nella nostra Città”. Si scaldano i motori per “Rumore!”, l’appuntamento di musica e di divertimento promosso dalle associazioni “LuccAut” e “Echo”, da tempo attive sul territorio per i diritti di tutte e tutti, e in particolare per le persone lgbt+. La serata è in programma venerdì a partire dalle 22.30, al Reloò Caffè, in via Carlo Piaggia 385. L’animazione sarà a cura del Mamamia, il locale queer più conosciuto e frequentato della Toscana.

“Grazie alla preziosa collaborazione con Mamamia e Reloò Caffè, le nostre associazioni sono riuscite ad organizzare una serata inclusiva, sicura e all’insegna del divertimento, col progetto che diventi un appuntamento ricorrente - spiegano LuccAut e Echo - Il titolo è “Rumore!”: non solo un omaggio all’indimenticabile Raffaella Carrà, ma soprattutto un manifesto del nostro orgoglio incontenibile e del nostro desiderio di fare la nostra parte per i diritti di tutte e tutti, attraverso la musica, il ballo, la festa e i nostri sorrisi“.