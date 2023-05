Lucca polo dell’Aeronautica militare Un mese di iniziative per il centenario L’epicentro sarà la Cavallerizza

Il “nostro“ Carlo Del Prete ringrazierebbe come ha avuto modo di sottolineare la nipote del grande aviatore lucchese, celebre per le sue trasvolate, in un messaggio che ha voluto far recapitare ieri mattina in conferenza stampa dove non ha potuto presenziare. C’era invece il sindaco Mario Pardini, l’assessore alla cultura Mia Pisano, il Maggiore Luca Pacifico della 46ª Brigata Aerea di Pisa e il coordinatore dell’evento per la città di Lucca, Fabrizio Vincenti ad annunciare l’evento: Lucca entra a pieno titolo nel calendario delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica militare che quest’anno tocca venti città italiane.

Questo significa un mese di eventi, a partire dal primo fino al 30 settembre, compresi un volo frenato in mongolfiera e lanci di paracadutisti. Ma anche voli virtuali grazie a Lucca Crea e una mostra a ingresso gratuito per un mese alla Cavallerizza di Piazzale Verdi, che sarà l’epicentro. Il progetto nasce dalla collaborazione fra l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

La mostra itinerante alla Cavallerizza sarà costituita da 34 pannelli che raccontano la storia dell’Arma Azzurra fondata nel lontano 28 marzo 1923, ulteriori 12 pannelli che saranno incentrati sulla storia dell’aviazione locale, con personaggi e luoghi del territorio di Lucca e provincia: da Carlo Del Prete e i tanti piloti del territorio al pittore aerofuturista Uberto Bonetti, dall’aeroporto di Tassignano all’idroscalo di Torre del Lago. “La città e il territorio – hanno spiegato a questo riguardo il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla cultura Mia Pisano – hanno dato molto in termini di personalità e ingegno all’aviazione italiana. Con questo evento, che siamo onorati di ospitare e arricchire grazie alla collaborazione con il comitato promotore del centenario, vogliamo far sì che si creino i presupposti per approfondire le vicende generose di tanti nostri illustri concittadini. Per noi questa sarà una doppia festa, quella dell’aeronautica italiana e quella dell’apporto lucchese a questa gloriosa storia”.

“Siamo onorati di festeggiare il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare presentando a Lucca la Mostra Itinerante che ripercorre i primi 100 anni della nostra storia in un territorio che ha dato i natali a delle figure di spicco in campo aeronautico come Carlo del Prete – ha dichiarato il Maggiore Pacifico - e rappresenta un’occasione unica, soprattutto per i più giovani, per compiere un appassionante viaggio dentro un secolo di storia, cogliendo le tante affinità in termini di spirito di sacrificio e silenziosa abnegazione che ispirano quotidianamente l’operare del personale dell’Aeronautica Militare, oggi come ieri. In 100 anni sono sì cambiati gli uomini, gli aeroplani e l’organizzazione stessa, ma la passione, che ogni giorno ci anima e guida è rimasta immutata nel tempo“. Per Vincenti l’occasione è importante anche per valorizzare i nostri eroi immortali: “Un evento che ricucirà tanti tasselli finora mancanti“.