Lucca danza tre giorni. Maxi show al Real Collegio

Tre giorni di lezioni di danza e laboratori coreografici con maestri di fama nazionale e europea in una location unica e suggestiva con una storia di più di 200 anni: il Real Collegio. Tutto questo e molto di più è “Lucca si danza“ che resterà in città il 12,13 e 14 gennaio. Una mission senza precedenti: dare opportunità di studio, vivere e condividere una esperienza unica.

“L’obiettivo di Lucca si Danza, grazie ai colleghi del panorama della danza in Italia che ci sostengono in questa visione super contemporanea e attuale – così gli organizzatori – , è consegnare agli allievi più meritevoli delle borse di studio tendenzialmente del 100% per studiare in altri eventi, centri di alta formazione per la danza e Accademie. Un modo per alleggerire le famiglie dalle spese e per dare più possibilità agli allievi che si distingueranno nelle lezioni di questo weekend intensive di danza. Alla fine dei tre giorni verranno assegnate tantissime borse di studio“. Un modo per far decollare talento e arte, grazie all’evento patrocinato dal Comune e realizzato da Asd Atmosfera Danza, con il presidente il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca, il presidente della Asd Atmosfera Danza.

Un appuntamento che ritornerà in vari momenti dell’anno, mirato a divulgare la disciplina della danza in tutte le sue forme. I docenti delle classi di danza saranno i seguenti.Alessandro Grillo e Marta Romagna: già primi ballerini del Teatro alla Scala attualmente docenti al Corso di perfezionamento presso l’Accademia del Teatro alla Scala e nel Direttivo del percorso di formazione Fed. Giovanni Rosaci: già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma e docente presso la scuola dello stesso teatro nonché Direttore didattico e artistico del teatro Golden di Roma. Michael Fuscaldo: direttore artistico Nac Ballet, Mgr events e Collettivo Outdoor. Nicoló Abbattista: Co-direttore artistico e Presidente del Centro di Alta Formazione per la danza ArteMente di Milano, Project Manager di MilanoDancing City e coreografo e direttore artistico della Compagnia Lost Movement.

Infine Susanna Pieri: danzatrice stabile della Compagnia Lost Movement, coreografa e co-direttrice artistica della Compagnia Giovanile Soul Dance Junior Company e Project Manager dei progetti connessi e co-direttrice di Lucca Si Danza.