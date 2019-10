Lucca, 30 ottobre 2019 - La città apre le porte alla 53esima edizione del Lucca Comics & Games che andrà avanti fino al 3 novembre. Fumetti, giochi da tavolo e videogiochi, cinema e un mondo fantastico da scoprire. Il tutto collegato da un unico tema: Becoming Human, "diventare umani", illustrato nel poster firmato da Barbara Baldi.

Finzione e realtà si mescolano e si incastrano tra le storiche vie della città toscana dove risaltano, a dispetto del cielo plumbeo, i costumi dei cosplayers più conosciuti: sfilano Biancaneve con al seguito i sette nani in passeggino, Alice nel Paese delle Meraviglie e Robin Hood fornito di arco e frecce. E ancora un tripudio di costumi. Già dalle prime ore della mattina lunghe file di appassionati e fan contornano i padiglioni. Famiglie, gruppi di amici e intrepidi solisti si affrettano e vanno alla ricerca del fumetto preferito o del nuovo videogioco da provare uscito in anteprima in occasione della manifestazione.

PLAYSTATION PRESENTA IL SERVIZIO NOW (video-clicca qui)

Non si può rimanere fermi, oltre che per arrivare da una postazione all'altra, si può testare con mano l'età medievale cimentandosi in scontri di spade o provare a centrare il bersaglio come dei cecchini. Al Baluardo San Regolo è stata allestita una vera e propria base militare, come nel nuovo capitolo di Call of Duty: Moder Warfare.

LE NOVITA' TARGATE NINTENDO (video - clicca qui)

Lo sviluppatore da oltre cinque anni di Infinity World, Bernardo Antoniazzi e l'incursore delle Forse Speciali dell'Esercito Italiano, Claudio Spinelli, in servizio presso il nono reggimento d'assalto "Col Moschin" fino al giugno 2017, hanno discusso alla Chiesa di San Romano proprio del "realismo senza precedenti" del nuovo gioco: realizzato grazie ai racconto di chi ha vissuto sulla propria pelle gli attimi infiniti della guerra, come i Navy Seal. Reale e fantastico diventano così un unico mondo sperimentato attraverso il joystick e l'umanità dei personaggi diventa parte integrante del percorso che il giocatore intraprende. "Più il gioco è realistico, più il giocatore si sente protagonista - sottolinea Antoniazzi - Volevamo raccontare una storia vicina al mondo in cui viviamo e i personaggi sono persone che potrebbero esistere davvero nel 2019".

TRENI SPECIALI - Saranno oltre 120 i treni in più - circa 200.000 posti che si aggiungono all’offerta ordinaria – che Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, mette a disposizione per raggiungere Lucca in occasione della manifestazione “Lucca Comics 2019”. Il programma completo dei treni sulle linee Firenze – Prato – Lucca, Pisa – Lucca, Viareggio – Lucca, Lucca – Aulla e Prato – Bologna - dedicato alla manifestazione è consultabile su trenitalia.com . Per la prevista elevata affluenza dei viaggiatori, per l’incremento del numero dei treni in circolazione e per la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio. Si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione con largo anticipo. Oltre che nelle biglietterie delle stazioni, i biglietti si possono acquistare alle emettitrici self service, sul www.trenitalia.com, con l’APP Trenitalia, e nei quasi 4.700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).

La stazione di Lucca e quelle limitrofe saranno presenziate dal personale del Gruppo FS.

