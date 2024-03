Lucca Collezionando ’24. Wings of Glory fa 20 anni

Lucca Collezionando festeggia i 20 anni del gioco da tavolo Wings of Glory con uno speciale evento che sarà anche il primo appuntamento dell’edizione 2024 del “Wings of Glory European Master”. Organizzato da Ludus in Tabula APS con Federazione Italiana Wargame e con il patrocinio di Ares Games e BlacKnight Editions l’evento si volgerà a Lucca Collezionando nella giornata di domenica 24 Marzo all’interno della fiera vintage-pop primaverile realizzata da Lucca Comics & Games (Lucca Crea), in collaborazione con il Comune di Lucca, dedicata al fumetto, al gioco, e allo slow entertainment che si terrà al Polo Fiere di Lucca il weekend del 23 e 24 marzo. Wings of Glory (edito da Ares Games) gioco ideato da Andrea Angiolino (ospite di questa edizione di Lucca Collezionando) e Pier Giorgio Paglia nasce nel 2004 con lo scopo di realizzare un wargame aereo semplice, mirato al divertimento, che potesse coinvolgere con facilità anche molti giocatori allo stesso tavolo.

L’idea è quella di dare a ciascun giocatore una o più modellini di aerei da far “volare” sul tavolo, programmandone il movimento tramite una serie di carte-manovra scelte di volta in volta da un apposito mazzo. Il gioco ha avuto un vero successo mondiale, tradotto oggi in più di 20 lingue, conta tantissime comunità di giocatori in tutto il globo, fra queste rientra “The Aerodrome”, i cui oltre seimila appassionati organizzano periodici raduni a Praga, Doncaster (Inghilterra) e in vari punti degli Stati Uniti dove si sfidano su scenari e varianti di loro ideazione. L’European Master è una formula oramai consolidata, partita nel 2022 a Roma e replicata nello stesso anno alla Convention Europea di Wings of Glory di Praga. Il circuito oggi include quattro eventi rispettivamente a Lucca (IT), Praga (CZ), Roma (IT), Doncaster (UK) e accoglie giocatori che convergono da tutta Europa per sfidarsi in duelli aerei della Grande Guerra.

Ogni evento produce una propria classifica con premiazione per i primi tre piloti e i punteggi dei singoli giocatori vengono poi consolidati in un’unica classifica europea per determinare i migliori piloti dell’edizione. Dopo Lucca Collezionando i successivi appuntamenti dell’edizione 2024 si terranno a Praga (19/21 Aprile), Roma (21/23 Giugno), e Doncaster (27/29 Settembre). L’evento di Lucca ha una disponibilità massima per 40 piloti. Iscrizioni entro il 16 marzo a [email protected].