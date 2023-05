Lucca alla moda sale in passerella A giugno l’evento più fashion

Lucca va sempre più di moda e si getta anche nel campo della moda. Ispirandosi alle settimane di New York, Milano e Parigi, in cui i più grandi stilisti presentano al mondo le loro collezioni inedite, ecco Lucca Fashion Week(end). La due giorni interamente dedicata alla moda si terrà il 23 e 24 giugno e sarà il primo evento lucchese interamente dedicato a questo importante comparto.

Sarà un fine settimana che, su impulso dell’amministrazione comunale, vedrà come assoluti protagonisti moda e artigianato, promossi ed esaltati da un eclettico programma diviso in due proposte parallele: Lucca Fashion Weekend e Lucca Fashion weekend Off.

La prima si svolgerà nei sotterranei delle Mura, tra San Regolo, San Colombano, Santa Croce e San Martino, che per l’occasione ospiteranno diversi brand (sei complessivamente), con le sfilate delle loro collezioni, addetti ai lavori, critici e giornalisti di settore. Lucca Fashion Weekend Off sarà invece il segmento dell’evento aperto a tutti i cittadini, appassionati di moda e curiosi: coinvolgerà il centro storico e la prima periferia, con proposte di intrattenimento, sfilate e aperitivi.

A presentare l’evento, gli assessori Paola Granucci, Mia Pisano, Remo Santini e Moreno Bruni, insieme a Liana Ferrari della Life Service Agency che coordinerà l’organizzazione della manifestazione.

"L’obiettivo – ha dichiarato Granucci - è quello di creare un evento attrattivo con focus moda, che crei opportunità per i commercianti e che possa anche rappresentare l’inizio di un piano per rilanciare l’immagine della città, come contesto adatto a rappresentare proposte commerciali di alta qualità, in termini di moda e artigianato" . "Volevamo che questa prima edizione potesse rappresentare un’opportunità a 360° per la città – hanno aggiunto gli assessori Pisano, Santini e Bruni – come proposta attrattiva rivolta a cittadini e commercianti; per il territorio, con la valorizzazione del patrimonio storico dei sotterranei delle Mura e infine anche per la cultura, per questo il fulcro del programma Off, che lanceremo il 31 maggio, sarà rappresentato da tre speciali mostre dedicate alla moda che si svolgeranno al Teatro del Giglio, al Museo nazionale di Palazzo Mansi e nella serra dell’Orto Botanico".

Fabrizio Vincenti