Lucca ai vertici dei dipartimenti regionali Forza Italia in Toscana rafforza la propria presenza con nomine regionali a Lucca per i dipartimenti, in vista delle elezioni regionali del 2025. Le figure scelte porteranno competenze professionali al partito, con un focus su temi come l'abbassamento dell'Irpef e la sanità. Soddisfazione per la rappresentanza lucchese espressa dai dirigenti locali.