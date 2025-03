L’intero fondo Ghilardi donato all’Archivio Fotografico Lucchese

Il fotografo Lucio Ghilardi ha donato all’Archivio Fotografico Lucchese il fondo di sua proprietà, che raccoglie oltre 500mila documenti fotografici, fra digitale e analogico, macchine fotografiche, cataloghi di mostre, quadri, pubblicazioni e medaglie, che in questo modo andranno a far parte, in maniera stabile, del grande unico archivio a disposizione di tutti, che raccoglie il lavoro di documentazione realizzato dai tre principali studi fotografici storici cittadini: lo studio Ghilardi, appunto, lo studio Cortopassi e quello Alcide, recentemente acquisito.

“Siamo grati a Lucio Ghilardi per questa donazione – dichiara l’assessore al patrimonio Moreno Bruni – che va ad arricchire ulteriormente un istituto culturale cittadino di grande pregio e interesse storico-documentale. A breve apriremo un albo dedicato appositamente ai donatori, del quale farà parte anche lo stesso Ghilardi, e col quale intendiamo rimarcare e ringraziare la presenza dei tanti benefattori che attraverso la donazione di opere, beni e risorse hanno espresso ed esprimono la volontà di essere vicini alla città di Lucca e alla sua comunità. Si tratta da parte nostra di un gesto semplice, che però vuole rimarcare la gratitudine dell’amministrazione comunale per questi gesti frutto di grande generosità”.