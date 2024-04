L’incanto di Lucca Bimbi. Dieci aree per stupirsi

Si terrà al Real Collegio sabato 11 e domenica 12 maggio (dalle 10 alle 20) l’ ottava edizione di Lucca Bimbi, la festa dei bambini e delle famiglie. Più di 10 aree e altrettante occasioni per inventare, scoprire, approfondire, divertirsi e stupirsi. Ci saranno l’Area Spettacoli, con live show, musical e spettacoli teatrali come “La Foresta Incantata” un viaggio immersivo e canoro tra le fiabe più belle e “Lo Chiamerò Pinocchio”, un omaggio teatrale alla storia più amata e conosciuta in tutto il mondo. All’interno dell’Area Scientifica sarà possibile mettersi alla prova con esperimenti di biologia chimica. E ancora: l’Area Preistorica, dove imparare tutto sull’evoluzione dell’uomo e della Terra, e quella del Museo, realizzata in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Pisa con un vero e proprio viaggio alla scoperta della natura. Immancabile l’Area Lego, ricca di mattoncini colorati, l’Area Arte, per entrare letteralmente nei quadri, l’Area Kung-Fu e l’Area Pirati. Ad arricchire il programma tante occasioni per incontrare i beniamini dei bambini: Minnie e Topolino, le Principesse Disney come Elsa, Biancaneve e Rapunzel, ma anche Spider Man e Steve di Minecraft. E ancora: il kamishibai, l’antica arte del teatro giapponese, laboratori per i più piccoli, ma anche per i genitori, i giochi in legno di una volta, bolle giganti e tanto altro. Presenti, inoltre, artigiani ed espositori legati al mondo dell’editoria, come Mondadori, e dell’istruzione, come My Edu e ”Il Salotto della Musica”, dove grandi e piccoli potranno avvicinarsi alla musica e assistere a un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte.

All’interno della manifestazione sarà disponibile un’area food con panini, pizza, primi piatti, una caffetteria e diversi punti ristoro con gelati, crepes e altre golosità per spuntini e merende. L’evento è ideato da Vitalba Scalia, Carmelo e Manuél Arena, e organizzata e promossa da Conexo PS, con il gratuito patrocinio del Comune di Lucca, Provincia, Regione e Real Collegio. Il costo del biglietto di ingresso è di 15 euro, gratuito per i bambini al di sotto dei 2 anni di età, e per i diversamente abili in carrozzina e bambini con 104 certificata.