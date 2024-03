Le riprese slittano a lunedì

La produzione internazionale ha comunicato all’amministrazione comunale che, data la complessità tecnica e operativa di alcune scene del film di Peter Greenaway, l’inizio delle riprese è spostato alla prossima settimana. Sarà quindi utilizzabile e fruibile fino a nuova comunicazione il parcheggio di Piazza Bernardini, che verrà chiuso, secondo il piano operativo della produzione, per consentire i complessi ciak previsti in Corte del Gallo.

Sono in corso, nel frattempo, gli allestimenti per alcuni degli altri set previsti, che a breve diverranno operativi a tutti gli effetti dando via al complesso piano di produzione che si svilupperà fino a metà maggio. L’amministrazione comunale provvederà a comunicare tempestivamente le modifiche alla viabilità ed al traffico, per non recare disagi ai cittadini e consentire il regolare svolgimento del più grande progetto cinematografico che abbia mai interessato la città. Quindi ancora un po’ di attesa per i ciak ufficiali, anche se si tratta di un’attesa ampiamente goduta soprattutto grazie a Dustin Hoffman che si fa spesso volontariamente cogliere in giro per le vie del centro.