Le ricette di una volta vanno nelle scuole. Ecco i vincitori del concorso “Del Monte“

Grande successo per “Le ricette di una volta”, il progetto firmato Del Monte Ristorazione e Comune di Lucca che ha coinvolto le scuole del territorio con lo scopo di favorire l’educazione alimentare tra le giovani generazioni, la consapevolezza nella selezione delle materie prime impiegate durante la preparazione dei cibi e la riscoperta dei piatti della tradizione, attraverso scelte sostenibili e economiche. Per partecipare, individuata la pietanza da presentare alla commissione, gli alunni hanno dovuto realizzare un ricettario, curato anche nella veste grafica, frutto di un lavoro di riflessione sugli ingredienti “poveri”, ma incredibilmente versatili, nutrienti e salutari che il territorio è in grado di regalarci.

Su quelle pagine, i ragazzi hanno così sviluppato, non solo gli aspetti culinari della ricetta, ma anche quelli legati alla sua collocazione geografica, alle varianti locali, alla storia, agli aneddoti e agli antichi segreti. Le classi vincitrici sono coinvolte in una cooking class nell’aula didattica della Del Monte Ristorazione dove ricreeranno la loro ricetta insieme a uno chef. La prima B della primaria Donatelli ha già realizzato la sua panzanella lo scorso venerdì, mentre presto ad avere questa opportunità saranno: la 3ª B della primaria Don Milani che potrà proporre le sue polpette venerdì 17, la 4ª della scuola primaria De Amicis con un’altra versione delle polpette che verrà eseguita giovedì 23 e la 5ª B della primaria di Sant’Angelo con il castagnaccio, nella cui preparazione si cimenterà venerdì 31 maggio.