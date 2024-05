Le primarie indicano Puglia. Candidato sindaco con la lista: "Insieme si può - Vagli c’è"

Il suo nome come candidato sindaco di Vagli Sotto è uscito dalle urne di inedite e molto partecipate primarie, che si sono tenute lo scorso mercoledì sera a Campocatino; Mario Puglia (in foto Borghesi) sarà di nuovo in corsa per il ruolo di primo cittadino del piccolo e vivace comune della Garfagnana con la lista "Insieme si può - Vagli c’è" per Mario Puglia sindaco. Con lui, decretati anche i nomi degli altri 10 candidati in lista che sono: Lucia Lidia Braccini, Filippo Franchi, Emanuele Pellegrinotti, Angelo Girolami, Simone Braccini, Michela Pellicci, Giuseppina Casotti, Gianlorenzo Mori, Letizia Mentessi e Valeriano Franchi.

Un programma molto denso di argomenti quello del gruppo di Puglia, con particolare rilievo alla valorizzazione degli insediamenti in essere e in divenire. A partire dal settore lapideo, per mantenere e incrementare l’occupazione, passando dall’arredo urbano e dalla riqualificazione dei centri storici, visti anche come importante valvola di attrazione turistica, privilegiando la filiera corta e lavorando su percorsi di connessione tra luoghi di interesse storico-monumentale.

Molta importanza viene data dal gruppo di Mario Puglia alla riqualificazione del villaggio pastorale di Campocatino con il recupero degli storici caselli, e del suggestivo Eremo di San Viano, tra gli altri. Ma la vera rivoluzione programmatica riguarda la viabilità considerata inadeguata e in alcuni tratti pericolosa con progetti di espansione infrastrutturale per la mobilità, particolarmente importanti e articolati.

"Si dice che spesso io voli troppo alto - commenta Mario Puglia - , ma per quanto molte delle mie idee siano state giudicate dai miei oppositori come complesse e irrealizzabili, ho dimostrato con i fatti che si può lavorare per crescere sempre di più e per fare emergere con forza molti ambiti del territorio, anche rendendoli maggiormente accessibili e fruibili. Io non ho l’abitudine di scrivere sogni sull’acqua per vederli poi scomparire lentamente, sono molto concreto e intendo perseguire con tenacia il percorso di rinnovamento e di salvaguardia della mia terra, facendola risplendere in ogni sua parte, come merita. La scelta è in mano ai cittadini".

In paese si vocifera di altre liste in probabile lizza per il governo del piccolo e vivace Comune della Garfagnana, forse addirittura due, che si posizionerebbero in opposizione al gruppo "Insieme si può - Vagli c’è" per Mario Puglia sindaco. Fino all’ufficializzazione di questa mattina a mezzogiorno, però, niente sarà veramente certo.

Di sicuro, sappiamo che Mario Puglia, attuale consigliere comunale dell’amministrazione guidata da Giovanni Lodovici, torna al cospetto dei suoi concittadini, dopo avere ricoperto il ruolo di primo cittadino per tre mandati consecutivi, dal 2004 al 2019, quello di vicesindaco e, da ultimo, quello di consigliere comunale.

