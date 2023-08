Le nevrosi da cellulare diventano teatro comico Stasera a Guamo il “Like“ del “Grande Giove“

Teatro comico sulle nevrosi da cellulare per il terzo dei tre appuntamenti a Capannori del festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2023, XXVI Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Stasera alle 21.30 nel Cortile della Chiesa di Guamo, Grande Giove presenta “Like”, di Francesco Niccolini e Stefano Santomauro, con Stefano Santomauro. Regia di Daniela Morozzi. Vincitore del Kilowatt Festival – l’Italia dei Visionari (sezione Como) e selezionato al prestigioso Torino Fringe Festival 2018. Alle 20 cena convenzionata presso i ristoranti del paese (chiedere informazioni al momento della prenotazione). Info e prenotazioni 3280625881– 3203667354. Da non perdere Villa Reale di Marlia e Villa Torrigiani con i loro parchi.