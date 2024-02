Le Mura Spring, al Palatagliate arriva Pontedera

Match casalingo al Palatagliate per il Green Le Mura Spring, che affronta oggi alle 18.30 Pontedera. Parte da qui la fase finale del campionato di serie B femminile, dove le biancorosse dovranno fare di tutto per conquistare la miglior posizione nella griglia playoff, per poter continuare a sognare in grande per il futuro. In questa ultima parte di regular season il Green Le Mura Spring giocherà al Palatagliate tre delle quattro gare rimanenti, occasione ghiotta per una striscia di risultati positivi.

Il prossimo avversario Pontedera si trova in decima posizione di classifica, con dieci punti, in piena lotta per evitare i playout. All’andata le ragazze di coach Biagi riuscirono ad imporsi al Palamatteotti, con il largo punteggio di 41-68. Pontedera mediamente realizza 55,6 punti gara, ma ne subisce 64,6, mentre le biancorosse riescono a realizzare 65,6 punti contro 54,7 quelli subiti. Biagi per questa sfida potrà fare affidamento su tutto il roster a sua disposizione e sta cercando mettere a punto la difesa, in particolare sulle due top scorer di Pontedera, Lucia Puccini che vanta 8,5 punti-gara e Giulia Braccagni con 8,7 punti-gara, non tralasciando naturalmente l’attacco.

"È una di quelle partite da affrontare con la massima attenzione – ha spiegato Biagi – abbiamo visto in settimana qualche risultato a sorpresa e non possiamo essere mai tranquilli, soprattutto con una squadra come Pontedera che ha delle giocatrici molto interessanti. Noi dobbiamo fare la nostra partita senza tralasciare alcun particolare. La partita di Coppa Toscana che abbiamo giocato con loro a settembre ci ha insegnato molto e le affronteremo con lo spirito giusto".

La gara tra Green Le Mura Spring e Pontedera sarà arbitrata da Iacopo Massei di Viareggio e Labed Mourad di Firenze.

Alessia Lombardi