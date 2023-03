Le misure straordinarie adottate dall’Asl

L’azienda sanitaria locale ha reso noto altre misure straordinarie adottate in merito all’assistenza pediatrica territoriale di base nella zona Valle del Serchio per venire incontro alle famiglie con bambini della Valle dopo il recente pensionamento della pediatra di famiglia dottoressa Mila Del Pistoia che operava nella zona di Gallicano. Da ricordare che circa un anno fa è venuta a mancare in Media Valle anche un’altra figura di pediatra di famiglia, la dottoressa Antonella Fossi, trasferitasi su Lucca; si occupava dei bambini delle famiglie barghigiane. La carenza della figura del pediatra è quindi significativa per il territorio. Tra le azioni temporanee adottate per sopperire a queste carenze, da ieri, come già aveva annunciato la dottoressa Chiara Domenici, che opera nella zona di Bagni di Lucca e che ha ancora posti disponibili come pediatra di famiglia, effettua un ambulatorio a Fornaci di Barga, centro ex CESER, ogni martedì con orario 10-12 (oltre all’attività dei suoi attuali ambulatori di Bagni di Lucca e Fornoli), a favore di bambini iscritti nei suoi elenchi, con appuntamento da fissare tramite la sua segreteria di Bagni di Lucca. L’Asl è poi in attesa di procedere con l’affidamento di ore aggiuntive ai pediatri di famiglia già in servizio ai sensi dell’accordo integrativo regionale, ma oltre a questo fa sapere che il giovedì mattina, a partire da domani, dalle 9.30 alle 12, la dottoressa Laura Crespin, medico specialista pediatra in servizio nell’unità funzionale di Cure Primarie, effettuerà attività ambulatoriale a favore di bambini ancora senza iscrizione a pediatra di famiglia (presumibilmente ex assistiti della dottoressa Del Pistoia), sempre nella sede del poliambulatorio ex CESER di Fornaci. E’ stata poi rinnovata dalla direttrice dell’unità operativa di Pediatria, Angelina Vaccaro (in foto Borghesi), la disponibilità del personale medico dell’ospedale di Barga per altri eventuali accessi di bambini non iscritti negli elenchi dei pediatri.