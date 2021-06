Borgo a Mozzano (Lucca), 2 giugno 2021 - Bilancio drammatico per il grave incidente che nel pomeriggio del 2 giugno, intorno alle 17,45, ha coinvolto due coppie di amici di San Giuliano Terme, PIsa, che viaggiavano su moto di grossa cilindrata e sono stati trasportati in codice rosso in tre ospedali toscani. Il sinistro è avvenuto sulla provinciale Lodovica, nel tratto del comune di Borgo a Mozzano dove si trova la rotonda per la zona industriale di Diecimo.

Proprio percorrendola, le due moto si sarebbero urtate e i conduttori ne avrebbero perso il controllo, sbattendo violentemente contro il guard rail, prima di essere sbalzati per diversi metri oltre la carreggiata. Immediatamente allertati i soccorsi, con l’arrivo dell’elisoccorso regionale Pegaso 1 e Pegaso 3, oltre all'automedica di Barga e alle ambulanze della Misericordia di Borgo a Mozzano e della Croce Verde di Ponte a Moriano.

Due i feriti più gravi, trasportati in volo all’ospedale pisano di Cisanello e a quello fiorentino di Careggi. Per gli altri due, con ferite meno gravi ma sempre con il codice rosso attivo per politrauma, il trasporto al pronto soccorso del San Luca di Lucca. A regolare il transito, andato in tilt velocemente con auto imbottigliate l lunghe file, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, la polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Valle del Serchio, con il supporto dei vigili del fuoco della sede distaccato di Orto Murato. Le condizione dei feriti, sono tuttora al vaglio dei sanitari che li hanno accolti nei rispettivi pronto soccorso.

