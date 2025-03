Le “Italiane“ di Pacini Fazzi, donne che hanno fatto la differenza

Si terrà domani alle 17.30 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi la presentazione dell’ultima terna delle “Italiane”, la collana di biografie dedicate alle donne che hanno fatto grande l’Italia. La fortunata Collana diretta da Nadia Verdile, storica, giornalista e scrittrice e edita dalla Pacini Fazzi edi Lucca, propone quest’anno la biografia di Lidia Poet scritta da Giovanna Barca; di Alba de Cespedes scritta da Barbara Bellani e di Eleonora Duse, la cui autrice Angela Guidotti, docente di Letteratura Italiana all’Università di Pisa sarà presente all’incontro a Villa Bertelli.

Una collana giunta alla ventesima uscita ideata per dare voce alle tante figure di scrittrici, attrici, artiste, giornaliste, scienziate i cui profili biografici sono troppo spesso poco conosciuti e il cui contributo è invece fondante per la storia del nostro paese. Da Cristina Trivulzio di Belgioioso, passando per Nilde Iotti (Prima Donna Presidente della Camera), Grazia Deledda (primo Premio Nobel Donna per la Letteratura) sono tanti i ritratti che compongono questa proposta editoriale che quest’anno propone all’attenzione di lettrici e lettori la figura di Lidia Poet, prima donna avvocata d’Italia, di Alba De Cespedes, scrittrice, poetessa, partigiana, Eleonora Duse attrice e autrice della quale si è appena concluso il centenario della morte che sarà la protagonista dell’incontro a Villa Bertelli dove l’autrice, professoressa Angela Guidotti (già professoressa ordinaria di Letteratura Italiana all’Università di Pisa) ne tratteggerà il profilo accompagnata dalla direttrice di Collana e introdotta dall’editrice.