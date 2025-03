Le Alpi Apuane come un unicum. Gli stati generali della montagna per discutere di progetti e tutela

Si preannuncia partecipato e con tanti interventi di spessore l’atteso convegno, a ingresso libero, organizzato dall’associazione Apuane Libere, nel quarantesimo anniversario dell’istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, in programma sabato 5 aprile, dalle 14 alle 19 presso il Cinema Eden, in via Farini, 15 a Castelnuovo, promosso dall’Associazione Apuane Libere, di cui è presidente Gianluca Briccolani, che sarà anche uno dei relatori, i quali saranno presentati dalla segretaria Laura Nannizzi e dal consigliere Marco Giudici. Tra i relatori ci sono alcuni dei più importanti attivisti nella difesa delle Alpi Apuane come i professori Elia Pegollo e Franca Leverotti e il videomaker Alberto Grossi. Poi due grandi personalità della geologia come Mauro Chessa, presidente della Commissione regionale Tutela Ambiente Montano del Club Alpino Italiano ed Andrea Gobetti, speleologo piemontese che sulle Alpi Apuane ha esplorato centinaia di migliaia di condotti carsici.

Tra le tematiche che verranno toccate durante il convegno, ricordiamo la genesi di quest’area protetta che rappresenta un vero e proprio unicum, le varie vicende delle concessioni dei siti estrattivi ed i progetti futuri per il Parco, anche alla luce del nuovo contesto normativo europeo e delle recenti modifiche costituzionali. In programma poi chi porta avanti, con sacrificio e passione, economie rispettose dell’ambiente, come la pastora dell’Alta Versilia Carolina Leonardi e come chi racconta e monitora tutta l’elevatissima biodiversità dell’area come l’erpetologo Gabriele Martinucci, uno dei massimi esperti di flora e fauna di questa catena montuosa. Sono stati invitati tutti i sindaci dell’area del Parco, i rappresentanti degli organi di controllo, i consiglieri e gli assessori regionali, il presidente della Regione Eugenio Giani e il presidente del Parco Andrea Tagliasacchi. "Sentire parlare di questi temi da qualificati relatori - spiega il presidente Gianluca Briccolani, - sarà una grandissima opportunità di crescita che abbiamo voluto regalare a tutti i presenti. Personalmente, - prosegue - raccogliendo anche il testimone e gli studi fatti in precedenza dagli storici attivisti apuani, racconterò del futuro Piano Integrato per il Parco, la cui bozza è ferma alla commissione ambiente della Regione".

Dino Magistrelli