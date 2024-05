Laura Rizzoglio presenta il fantasy “La masca“ agli studenti del Fermi

Grande attesa al Polo Fermi-Giorgi per l’incontro con Laura Rizzoglio, autrice del romanzo “La masca” (NPS Edizioni), finalista alla prima edizione del concorso letterario “Misteri d’Italia”, promosso dall’associazione “Nati per scrivere”. La scrittrice piemontese incontrerà gli studenti della 1CSBIO, del Liceo scientifico delle scienze applicate, domani, dalle 8 alle 10. Nell’occasione, gli studenti, che hanno letto e lavorato sul libro, avranno la possibilità di conversare dal vivo con l’autrice, sia a proposito del romanzo che della sua attività di scrittura, un mestiere affascinante e in grado di tirar fuori emozioni e stati d’animo. "Scrivere è catarsi da una vita a tratti stretta e soffocante, è immaginare e vivere centinaia di vite, un processo di creazione che può spaziare dal dilettantismo all’arte, ma che è sempre salutare e, per me come per altri, necessario" dichiara l’autrice.

Nata ad Asti nel 1973, Laura Rizzoglio è laureata in lingua tedesca e impiegata in una ditta enologica. Ha pubblicato i romanzi Edenya e Illirya, primi due capitoli della “trilogia dell’anima”, e si è classificata al secondo posto del concorso “Misteri d’Italia” con il suo romanzo “La masca”. Ispirato a storie e leggende del Piemonte, il volume segue le vicende di un gruppo di ragazzi delle Langhe del Dopoguerra, alle prese con la scomparsa di un’amica; nel borgo in cui vivono, tutti sembrano indicare la masca, la vecchia “strega” che vive ai margini del bosco, come colpevole. Spetterà a loro distinguere la verità dalla superstizione e dal pregiudizio.

Per gli studenti della 1CSBIO si preannuncia un incontro interessante e istruttivo, nell’ambito di una scuola che produce cultura attiva: durante la mattinata riceveranno inoltre alcuni libri in regalo da parte della casa editrice viareggina NPS Edizioni, che fin dall’inizio dell’attività editoriale ha puntato sulla letteratura fantastica.