L’arte di Sergio Tappa Apre la mostra “Vincoli“

"Lucca è una città bellissima e speciale, che mi ha accolto a braccia aperte quando sono tornato in Italia, dopo tanti anni trascorsi in Svizzera. E’ diventato un mio luogo dell’anima". Così Sergio Tappa, pittore, attore, artista la cui personale inaugura oggi alle 17,30 al Palazzo delle Esposizioni. Una mostra "Vincoli. Anima mediterranea, pittura mitteleuropea", tra le più esaustive realizzate negli ultimi anni con quasi 100 opere dell’artista che espone anche tanti suoi blocchi di appunti e schizzi.

"Sin da ragazzo ho sempre avuto difficoltà a rapportarmi con una realtà banale e scontata – racconta ancora l’artista – per fortuna avevo tanta fantasia. Poi l’amore per Jung e per la filosofia che mi ha fatto scoprire un ‘territorio di nessuno’, dove fede, ragione e scienza cercano di incontrarsi". Promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, assieme alla Fondazione Lucca Sviluppo, con il patrocinio del Comune, la mostra di Sergio Tappa è curata da Alessandro Romanini.

"Una vera retrospettiva – spiega il curatore – che vuole rappresentare qui oltre 40 anni di produzione artistica, dagli affetti familiari al pensiero filosofico, percorrendo insieme a Tappa il suo percorso di maturazione artistica". "Sergio Tappa è quello che si dice un artista a tutto tondo – sottolineano Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca e Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo – che ha fatto dell’esperienza artistica una vera vocazione della vita: passando per diverse discipline, dalla musica alla recitazione, dalla grafica all’illustrazione. La sua è una pittura mitteleuropea con un’anima mediterranea, molto originale". L’esposizione è visitabile ad ingresso libero dal martedì alla domenica con orario 15,3019,30, fino al 15 ottobre.