Lara vince “Randa Joe“. Per lei il super premio dell’adozione in famiglia

E’ la cagnolina Lara ad aggiudicarsi l’edizione 2023 di Randa Joe, risultando a colpi di like la quadrupede più amata dagli utenti. Nella finalissima l’ha spuntata contro il dolce Geronimo solo per pochi voti, in una sfida davvero all’ultimo respiro. Per lei adesso il premio più ambito: una famiglia che possa accudirla e amarla, come merita. Le associazioni che hanno collaborato al progetto e gli addetti ai lavori sono già a lavoro per individuare una famiglia adatta alle esigenze e alla personalità della vispa Lara, molto energica e vivace nonostante i suoi dieci anni.