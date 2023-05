La Valle si colora di rosa Tutto pronto per lo ‘spot‘

La Valle si tinge di rosa e ormai è tutto pronto per il passaggio del Giro d’Italia. Carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale, stradale e municipale, con il coordinamento della Questura di Lucca, presidieranno le strade per garantire, unitamente alle associazioni di volontariato del territorio, lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Strade chiuse circa due ore e mezzo prima dell’arrivo previsto dei corridori. A Castelnuovo, chiusura a partire dalle 12,30 per la partenza del Giro-E per la tappa con biciclette elettriche, alle 12,40, da piazza Umberto I e poi per il passaggio dell’esercito rosa, prima la carovana pubblicitaria e poi i corridori, il cui passaggio a Castelnuovo è previsto alle 15 o poco dopo. La carovana pubblicitaria transiterà intorno alle 13,30 per il centro di Castelnuovo, da via Vittorio Emanuele, piazza Umberto, le vie Garibaldi, Azzi, Farini e poi il percorso inverso all’entrata nel capoluogo. La carovana pubblicitaria, verso le 14,30, farà tappa al piazzale Gruppo Valanga a Gallicano. Le strade riapriranno al traffico soltanto dopo l’ultimo corridore.

Chiuse le scuole nei Comuni interessati dal passaggio del Giro da Castiglione a Villa Collemandina, Pieve Fosciana, Castelnuovo, Molazzana e Gallicano e in quelli della Media Valle. "Si tratta di un’occasione unica – spiega il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e dell’Ambito turistico della Valle del Serchio, nonché sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi– per mettere in mostra, a livello nazionale, le bellezze e le eccellenze che il nostro territorio è in grado di esprimere. Il contesto paesaggistico della Garfagnana e della intera Valle è l’ideale cornice per questo tipo di sport all’aperto, che promuove valori di eco-sostenibilità ambientale nel segno dell’energia green. Il Giro costituisce un volano per la prossima stagione estiva e, a tal proposito, ringrazio il sistema turistico che si è adoperato per garantire le migliori condizioni di accoglienza e permanenza per chi vorrà assistere al passaggio delle bici nei nostri territori".

L’occasione sarà propizia, inoltre, per ricordare un campione assoluto delle due ruote come Gino Bartali, che, in vecchiaia , a Castelnuovo ha trascorso lunghi periodi, ospite della figlia Bianca Maria, sposata con il garfagnino Attilio Bertagni. Con Bartali saranno ricordati anche i garfagnini che nelle varie epoche hanno corso il Giro: Giulio Bonugli di Gallicano nel 1927, Silvano Lunardi di Giuncugnano nel 1959-1960, Olimpio Paolinelli, oggi residente a Castiglione nel 1962, Rolando Picchiotti di Soraggio di Sillano nel 1965. Dino Magistrelli