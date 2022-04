“La tela di Penelope” riparte con Santa Zita dalla nuova sede

La Cooperativa Penelope compie dieci anni. Ecco allora, in occasione di questo importante anniversario, la scelta di traslocare in una sede più confortevole, grande e accogliente. Dai locali di piazza Anfiteatro la Cooperativa si trova ora in via Sant’Andrea 28. Il 27 aprile ripartirà anche “Nei pressi di Santa Zita”, in omaggio alla santa: i nuovi locali della Tela di Penelope saranno aperti alla cittadinanza, opportunità per tutti di ammirare il lavoro a telaio e ripercorrere con gli operatori le tappe della filatura tradizionale, con il filaticcio lucchese.

“Dopo l’inaugurazione dello scorso 19 marzo – commenta la presidente Annalisa Volpe –la cooperativa in questi anni è maturata e i nostri soci e volontari, si sono professionalizzati. Oltre alla passione, che non è mai venuta meno, sentivamo che era venuto il momento di allargare i nostri confini e i nostri orizzonti per offrire alla cittadinanza e ai nostri clienti un’accoglienza all’altezza delle migliori aspettative. Veramente un grazie a quanti hanno creduto e credono in questa realtà: il primo ringraziamento va ai nostri collaboratori e collaboratrici, Melissa, Lucia, Genni, Emiliano, che ogni giorno sostengono questa realtà, con impegno e passione. Un grande grazie va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ci ha dato lo slancio per fare questo salto di qualità e anche alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, che non ci ha fatto mancare il suo sostegno. Un ringraziamento alle istituzioni locali, alla Provincia e al Comune , all’Asl, che continua ad affidarci i telai storici di Maggiano, che sono il nostro tratto distintivo e alla rete del volontariato che ci sostiene continuamente. Ultimo, ma non meno importante, il grazie più speciale ai nostri collaboratori “speciali”, che con il loro lavoro toccano le corde del nostro cuore: le socie Silvia e Lisa e tutti gli altri che frequentano le nostre attività”.