La settimana della libertà. I lucchesi turisti in città con oltre 3.500 visitatori per le Torri e l’Orto

Si è conclusa domenica l’edizione 2025 della Settimana della Libertà, l’evento voluto dall’amministrazione comunale per riavvicinare i cittadini lucchesi alla Festa della Libertà, istituita nel 1370 dopo la fine del dominio pisano, e più in generale per sensibilizzare verso la riscoperta del patrimonio storico e culturale che contraddistingue la città di Lucca.

I residenti, da quest’anno anche dell’intero territorio provinciale, hanno potuto visitare gratuitamente i principali musei e monumenti facendo registrare il tutto esaurito a diversi eventi su prenotazione. Numero di ingressi in aumento rispetto alle precedenti edizioni dove spiccano gli oltre 3.500 biglietti staccati tra Torre Guinigi, Orto Botanico e Torre delle Ore. Oltre alle altre strutture comunali (Teatro del Giglio Giacomo Puccini, Archivio Fotografico Lucchese e Archivio Storico Comunale) hanno aderito all’iniziativa anche i Musei Nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, il Museo della Cattedrale, il Conservatorio Boccherini, il Puccini Museum, la Domus Romana e il Museo della Zecca.

La giornata più ricca è stata ovviamente quella di ieri, domenica in albis dove si celebra la Festa della Libertà. Gli eventi sono iniziati la mattina presso la cattedrale di San Martino con la messa solenne alla quale hanno partecipato le autorità e i gruppi storici della città. Successivamente si è svolta, tra un grande pubblico accorso fuori dal Duomo, la rievocazione storica della cerimonia di nomina dei gonfalonieri di terziere curata dalla Compagnia Balestrieri, a cui hanno fatto seguito le esibizioni di musici, tamburini e sbandieratori delle associazioni lucchesi. Il pomeriggio è stato animato da due tornei di balestra antica realizzati dalle Contrade San Paolino e dalla Compagnia, che hanno visto la partecipazione di decine di balestrieri provenienti da tutta Italia. In una gremita piazza Napoleone si è svolta invece la Parata della Libertà organizzata dagli Sbandieratori e Musici Città di Lucca. La giornata si è conclusa con la gazzarra dedicata alla Libertas dove l’associazione Historica Lucense si è esibita con i tradizionali spari di artiglierie.

“Una bella occasione per riscoprire le nostre radici storiche – dichiara il sindaco Mario Pardini – e per promuovere la conoscenza dei principali monumenti e istituti culturali cittadini. Tante persone anche quest’anno si sono date appuntamento nelle piazze per rivivere alcuni momenti del nostro comunale passato, e sempre più persone hanno dimostrato di apprezzare queste giornate di fruizione libera di luoghi che rendono unica la nostra città. Il nostro impegno era e rimane quello di sensibilizzazione nei confronti del nostro grande patrimonio storico e culturale e l’obbiettivo che ci siamo dati mi sembra che sia stato pienamente centrato”.

“La Settimana della Libertà si conferma un’iniziativa molto gradita sia dal pubblico lucchese sia dai tanti turisti che in questi giorni hanno visitato la nostra città – afferma il consigliere Lorenzo Del Barga, incaricato alle tradizioni storiche – . Numeri in crescita rispetto agli scorsi anni e buona risposta anche dai residenti della provincia che non hanno perso l’occasione per godersi le bellezze storiche del capoluogo. Obiettivo per la prossima edizione sarà quello di ampliare l’offerta culturale, estendendo le iniziative anche al di fuori del centro storico”.