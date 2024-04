La scuola: “Al lavoro per chiarire tutti i dettagli“

Sulla delicatissima situazione legata all’aggressione che avrebbe subito il ragazzo di 12 anni fuori dalla Da Vinci di San Concordio sta indagando anche la stessa scuola. Innanzi tutto cercando di ricostruire la vicenda con il massimo della chiarezza, poi cercando di capire come comportarsi in futuro, con l’obiettivo principale di tutelare i ragazzi e le famiglie.

"Non posso dirle nulla - commenta il direttore scolastico Gino Carignani -. Le posso solo confermare che la scuola si sta occupando della situazione, e ci siamo attivati per valutare al meglio quello che è accaduto e nel caso i provvedimenti da prendere. E’ una situazione molto delicata, visto che si parla di bambini. Lavoriamo per chiarire tutti i dettagli".

Bocche cucite, quindi, con poca voglia di lasciarsi andare a previsioni o ricostruzioni, ma protando avanti un lavoro per cercare di arrivare ad una risposta unica. Mettendo anche da parte le varie campane che stanno suonando in queste ore, partendo da alcuni genitori che addossano ad un presunto “poco controllo“ alcune responsabilità alla scuola, e altri che non avevano mai riscontrato questo genere di situazioni.

Molto passerà dall’eventuale denuncia che i genitori del piccolo aggredito potrebbero decidere di sporre nelle prossime ore, che comporterebbe anche un intervento netto delle forze dell’ordine.

ia.na.