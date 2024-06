La scommessa di “Un teatro sempre aperto“

Consorti

Cinquanta persone che sabato sera decidono di impiegare il loro tempo per ascoltare una “lectio“ di circa un’ora senza mai perdere l’attenzione (e per un narratore tenere alta l’attenzione del pubblico per un’ora non è compito arduo, è quasi impossibile!) per poi restare sedute ad ascoltare un concerto, non è così scontato. Eppure questo è ciò che è riuscito a compiere ieri sera l’appuntamento del cartellone di “Un Teatro Sempre Aperto“. Una scommessa vinta. Un successo sia di pubblico che di critica in quanto la “lectio“ di Marsili è stata accolta da un applauso scrosciante a cui ha fatto seguito un nuovo grande applauso nel momento in cui Lara Leonardi (soprano) e Arianna Tarantino (pianista) hanno terminato il loro concerto su arie pucciniane. Un esempio di cultura che ripaga degli sforzi compiuti dagli attori protagonisti – Marsili, Leonardi e Tarantino – e che ha riempito di soddisfazione altri protagonisti stavolta dell’organizzazione quali l’amministratore unico del Giglio Lazzarini e la direttrice di Confcommercio Giovannini e che ha regalato, nell’ambito dell’"Arcobaleno d’estate" in cui attore è anche il quotidiano La Nazione, una serata davvero da applausi.