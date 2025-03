La ricerca della felicità di Giovanni Pascoli . Un incontro non facile

In occasione della giornata mondiale della Felicità (20 marzo) e della Giornata mondiale della Poesia (21 marzo) si terrà sabato 22 marzo alle 16 nella sede della Fondazione Ricci in via Roma 20 a Barga la conferenza “Giovanni Pascoli: la ricerca della felicità” a cura della dott.ssa Sara Moscardini.

Giovanni Pascoli e la felicità non sembrano due argomenti facilmente associabili. In realtà tutta la vita del poeta di Castelvecchio fu un incessante e struggente inseguimento della Felicità: Pascoli la cercò nei ricordi del passato, nel (fallito) tentativo di ricostruire il nido familiare, nell’impegno civico e politico, nella scrittura.

Attraverso la lettura di testi e l’approfondimento della sua vita, proveremo a rispondere a questa domanda: per Giovanni Pascoli, dove sta la felicità? La dott.ssa Sara Moscardini (Barga, 1986) è laureata in Storia e Civiltà all’Università di Pisa e diplomata alla Scuola dell’Archivio di Stato di Firenze. Già assegnista di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, da anni lavora come archivista presso realtà pubbliche e private della Toscana. Dal 2017 è collaboratrice culturale della Fondazione Giovanni Pascoli. Ingresso libero fino esaurimento posti.