“La profezia“ di Dovichi. Si presenta domani alla “Cesare Viviani“

Domani nei locali dell’associazione Cesare Viviani (al Circolo del bridge, Casermetta delle Mura sopra Porta Santa Maria) a partire dalle 16 fino alle 18 lo scrittore Giuseppe Dovichi presenta il libro “La Profezia (della Stella Bianca)“. A condurre l’incontro la scrittrice Giuliana Giusti Chines. L’autore lucchese, nato nel 1949, ha scritto anche “Il Testimone” nel 2005; “il profumo del vento” nel l 2007, nel 2009 “Il Sostituto di Dio”, “L’alto nel fiume“ nel 2019 mentre “La profezia della Stella Bianca” è del 2020. Ha anche edito un libro di poesie, “Agenda Verde-Rosa” del 1999. Uno dei libri di Dovichi, “Il sostituto di Dio“ è stato presentato anche a %0 & Più Università, nella sede di Palazzo Sani in via Fillungo. In quel caso la trama narrava di un futuro nemmeno troppo lontano, in cui il rapido disfacimento della civiltà globalizzata era visto attraverso gli occhi del protagonista, Franco.