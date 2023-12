"La mission del 2024 è l’auto elettrica. Il nostro segreto? Le flotte aziendali"

Il mercato dell’auto elettrica, anche a Lucca, sta muovendo cautamente i propri passi. Il futuro, potremmo dire, è già iniziato e alcune indicazioni sulla situazione attuale e sulle prospettive di un settore in evoluzione, arrivano dagli addetti ai lavori, nel nostro caso il concessionario Audi Center Terigi con sede in via Fornacette, a San Concordio. "Stiamo lavorando senza sosta per promuovere la mobilità elettrica – spiega Alessandro Di Sacco, Audi manager della concessionaria lucchese – attraverso consulenze specifiche; dallo scorso mese di gennaio, questa è diventata la nostra mission che portiamo avanti con l’intero team della concessionaria; gli otto venditori presenti, ad esempio, hanno effettuato corsi specifici di formazione sulle auto elettriche che per Audi significa Q4 e Q8, proprio per proporre consulenza ai nostri clienti".

Un punto forte della concessionaria Audi Center Terigi, è dato dal mercato delle flotte aziendali. Spiega ancora Di Sacco: "Sempre nel solco della promozione della cultura della mobilità – afferma il manager – abbiamo attivato con successo la consulenza nell’ambito del noleggio a breve e lungo termine per quanto riguarda le flotte aziendali; abbiamo riscontrato nella nostra provincia un risultato molto soddisfacente, elaborando quindi forme alternative proprio per le aziende; sul nostro territorio, ma anche in quelli a esso limitrofo, abbiamo clienti di rilievo, fra tutti cito la Toremar e il Gruppo Gambini; i clienti sono soddisfatti e hanno compreso l’importanza di dare una svolta attraverso il ricorso alla flotta auto elettrica". Il mercato privato è ancora prudente ma indubbiamente la strada da percorrere rimane il ricorso alle auto elettriche.

Dal punto di vista delle colonnine per i rifornimenti, Di Sacco parla di "una situazione ancora da sviluppare ma, sottolinea l’Audi manager, confidiamo in un ampliamento una volta che la diffusione dei veicoli crescerà come tutti noi auspichiamo". La filosofia di Audi Center Terigi punta allo sviluppo di un team di professionisti formati, in grado di poter offrire collegialmente la consulenza sulla scelta dell’auto elettrica.