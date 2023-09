La maxi-esercitazione “Clavis“ nell’Oltreserchio Una partenza spettacolare

Partenza in grande stile ieri mattina per “Clavis 2023“, l’esercitazione congiunta di interforze di Soccorso sanitario e Protezione civile che prosegue anche oggi nella zona dell’Oltreserchio, con le volontarie e i volontari della Croce Verde Lucca che si eserciteranno per essere sempre all’altezza di ogni situazione.

Un’esercitazione importante e anche spettacolare. Elicottero, idropompe, le stesse utilizzate in Emilia, oltre trecento uomini all’opera, mezzi dispiegati sul fiume e nelle zone tra Nozzano e Santa Maria a Colle che hanno disegnato uno scenario di massima emergenza. Al via era presente anche il sindaco Mario Pardini insieme al vicesindaco Giovanni Minniti e al presidente della Commissione lavori pubblici Marco Santi Guerrieri.

Partecipano anche l’Ust Trentino e la Swift Water Rescue Team Toscana specializzata nei soccorsi alluvionali nelle prime 72 ore di emergenza, oltre al Circolo di Nozzano che ha messo a disposizione la struttura. Oltre ai 4 interni alla Croce Verde sono presenti 2 team provenienti dalla zona pisana e 2 squadre della Croce Verde di Ponte a Moriano, per un evento resto possibile anche grazie al Genio Civile Toscana Nord Lucca che ha concesso aree di sua competenza.

Uno dei momenti più spettacolari quello dell’intervento dell’elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pisa.

"Ringrazio il presidente della Croce Verde Lucca Pubblica Assistenza odv Daniele Borella – ha commentato il sindaco Pardini – per aver portato questo importante appuntamento nel nostro il territorio e rinnovo l’impegno della nostra amministrazione a sostenerne lo svolgimento anche nei prossimi anni".