La grande “Acciugata“ benefica. Raccolti oltre trentamila euro

Straordinario successo dmenica sera al Real Collegio (messo a disposizione dal Comune), per la seconda edizione dell’”Acciugata 2023”, una grande festa tra amici, il cui scopo era la raccolta di fondi da destinare ai disabili visivi. La festa era organizzata dall’associazione “Amphora“, una no-profit composta da un gruppo di professionisti, imprenditori, pensionati riuniti sotto questo nome dall’imprenditore Marco Cinacchi, che ne è il presidente fondatore.

Gli obiettivi proposti con la raccolta fondi erano: l’acquisto di cuccioli di cane da destinarsi alla Scuola Cani Guida per Ciechi di Scandicci e un progetto di formazione e supporto psicologico “ad alta intensità” per i bambini con disabilità visiva e i loro familiari. La serata è iniziata alle 19,15 con il taglio del nastro da parte del sindaco Mario Pardini ed è proseguita con un aperitivo di benvenuto e poi con la cena tutta a base di acciughe, un pesce povero ma di grande gustosità, cucinate per l’occasione in tre varianti.

Le acciughe marinate su pane brutto come “entrée”, seguite dalle “lasagne all’acciugata”, create per l’occasione da un membro dell’associazione e generosamente offerte (800 porzioni!) da Del Monte Ristorazione. Per chiudere un piatto di acciughe fritte su misticanza, accompagnate dal “gelato all’acciuga” creato e offerto per l’occasione dalla Cremeria Opera. Naturalmente il tutto accompagnato dai prestigiosi vini bianchi offerti dalla “Badiola” di Marlia e della fattoria “Wandanna” di Montecarlo. L’acqua è stata donata dalla Fonte Ilaria. Il torrone finale è stato regalato da Stefano Pierini, mentre il caffè Bonito ha chiuso la serata che è svolta con l’accompagnamento di canzoni e altri eventi.

Erano presenti il dott. Fausto Trivella, primario della Oculistica di Lucca e il dott. Antonio Torre che hanno effettuato visite oculistiche gratuite sul camper per la prevenzione delle malattie oculari. E’ stato poi presentato dal presidente della Unione Ciechi Regionale Massimo Diodati un cucciolo di Golden Retriever, “Matisse ” di 4 mesi: sulla pettorina aveva la scritta “Da grande sarò un cane guida!”. La cena è stata allietata dalla splendida sfilata di alta moda dell’Atelier Ricci, che ha proposto ben 80 creazioni di eccezionale eleganza e bellezza. Le modelle erano acconciate da Michel Art of Hair e impreziosite dai gioielli Pedonesi, e dalle splendide creazioni floreali di Maria.

A tavola hanno servito con grande professionalità e simpatia, tanti ragazzi volontari delle società di Arti Marziali della Cam Lucca e della pallacanestro Basketball Lucca. Sul palco le arie di Puccini con il soprano Silvana Froli, a cui ha fatto seguito la cantante Mary Filizzola; poi è stato il turno del duo Sara Cinacchi e Marco Buompane e a chiudere il gruppo dei Six@und. Tutti questi artisti hanno emozionato i presenti. Al termine è stata donata una scultura del Bandoni a Piero Ricci fondatore dell’ omonimo Atelier.

La serata si è conclusa con un apprezzatissimo dolce offerto dalla Pasticceria Regina e con musica da discoteca con i DJ Saverio e Riccardo, con gli invitati che ballavano nei prati e sul palco. Significativa la presenza dei consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione che ha sancito un forte messaggio trasversale di solidarietà, che era l’obiettivo finale della serata.

Un eccezionale sforzo di amici, tutti volontari ( 120 persone!) ha permesso di far sedere (grazie ai tavoli forniti da Croce Rossa, Misericordia e Croce verde), cenare e gustare la bella festa a oltre 550 persone, che tra sponsor e donazioni hanno fatto raggiungere la cifra di 30.000 euro. Una somma ancora in fase di aggiornamento per ulteriori donazioni in corso di contabilizzazione!

L’associazione “Amphora“ ringrazia tutti gli intervenuti, gli amici, gli sponsor, e tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno collaborato alla bella riuscita: "30.000 Grazie!".