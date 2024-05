La “febbre rosa del Giro“. Fioccano le iniziative

Entrano nel vivo gli eventi e le iniziative correlate alla 5ª Tappa del Giro d’Italia che arriverà a Lucca mercoledì 8 maggio. Anche le attività commerciali del territorio saranno protagoniste, grazie a una iniziativa fortemente voluta dall’assessorato al commercio e alle attività produttive, che invita ufficialmente i negozi del centro storico e non solo ad allestire nei giorni antecedenti alla tappa e nel giorno del passaggio della corsa una vetrina… in rosa.

Le attività che intendono partecipare hanno massima libertà nell’allestimento della propria vetrina, che dovrà essere però contraddistinta da elementi rosa oppure richiamanti lo sport del ciclismo. I titolari o i responsabili dei negozi che vorranno mettersi in gioco e partecipare possono già l’adesivo ufficiale del Giro d’Italia all’ufficio turismo del Comune di Lucca a Palazzo Santini.

Intanto oggi alle 17 in San Franceschetto (alla presenza dell’artista) inaugura la mostra inedita “Karl Kopinski: Wearing the Pink”, realizzata da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Lucca, in occasione del Giro d’Italia. Grande appassionato di ciclismo e amico storico di Lucca Comics & Games, Kopinski ha creato una serie di ritratti, tra i quali gli indimenticabili Gino Bartali, Fausto Coppi, Francesco Moser, Marco Pantani, Eddy Merckx e i campioni contemporanei Mark Cavendish, Bob Jungels, Bradley Wiggins e Tadej Pogačar.

La mostra, visitabile a ingresso gratuito, è stata realizzata grazie al supporto di aziende partner che con entusiasmo hanno abbracciato il progetto dal suo nascere, a partire da CMON (azienda leader del settore gioco e grandi amici dello stesso Karl Kopinski e di Lucca Comics & Games), che ha realizzato il catalogo ufficiale acquistabile negli spazi espositivi, e da Fosber, che ha realizzato le scenografiche installazioni. Inoltre, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, a Grimaldi Impianti, Paolini Digital Print e Sport Promotion per aver affiancato tutto il gruppo di lavoro e aver reso tutto possibile.

Domani e domenica dalle 18 alle 19, in San Franceschetto, Karl Kopinski sarà a disposizione per firmare copie del catalogo e incontrare gli estimatori. Non è necessaria la prenotazione. Oggi saranno installate le ultime “biglie giganti” in piazza San Francesco. Martedì 7 speciale evento con posti limitati all’Antico Caffè delle Mura: una serata dedicata al ciclismo con ospiti d’eccezione e tante sorprese. Prenotazioni allo 0583 1383552.