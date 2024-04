La Costituzione ai ragazzi. Il sindaco porta le copie agli studenti di prima media

Anche quest’anno, per celebrare la Festa della Liberazione dal nazifascismo, l’amministrazione comunale ha donato copia della Costituzione italiana a 849 studenti di 39 classi prime delle scuole secondarie di primo grado. Il progetto è nato lo scorso anno in collaborazione con l’Ufficio Scolastico e l’associazione toscana Volontari della Libertà, con l’intento di far conoscere alle nuove generazioni la nostra carta costituzionale, nata dall’incontro delle diverse anime che avevano formato il fronte di contrasto ai totalitarismi fascista e nazista.

Le copie della Costituzione contengono una prefazione del sindaco e della dirigente dell’ufficio Scolastico territoriale e della presidente dell’Atvl, a sottolineare la coralità di questa iniziativa che l’amministrazione comunale intende riproporre ogni anno, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile.

Significativo, poi, il messaggio che il sindaco Mario Pardini ha voluto dare nell’occasione. "E’ stata l’occasione – dice Pardini – per confrontarci con le nuove generazioni su quella che è la pietra miliare della nostra Repubblica e fornire ai cittadini del futuro basi solide per costruire l’Italia che verrà. Per quanto mi riguarda, ho avuto l’onore di vestire per la prima volta la fascia di sindaco in Consiglio comunale il 14 luglio 2022, quel giorno ho fatto un giuramento sulla Costituzione, che nell’articolo 54 recita che “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".

"Attraverso quel giuramento – aggiunge il sindaco – ho scelto di dare il massimo per la comunità di cittadini e – più in generale – per il Paese, nel mio ruolo di istituzionale. Ma ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte per gli altri: questo il grande insegnamento della Costituzione ed insieme il motivo per cui ci tenevamo tanto a regalarla agli studenti. Ringrazio l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, l’Ufficio Scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e l’Associazione Toscana Volontari della Libertà per il loro fondamentale contributo a questa bella iniziativa. Buon 25 aprile!“.