La città si trasforma in un set . La lunga notte di “Effetto Cinema“

Ci Siamo. Su il sipario, stasera va in scena “Lucca Effetto Cinema“, un set cinematografico ininterrotto in centro storico grazie alla partecipazione attiva e fantasiosa dei locali pubblici che si vestiranno a tema, con musiche “sintonizzate“.

E’ il decimo anniversario dell’evento quest’anno co-prodotto dal Comune di Lucca e dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Appena calerà la luce del giorno, si accenderà il “set“ anche con le compagnie teatrali e di danza.

La direzione artistica è come sempre di Cristina Puccinelli e Irene Passaglia che quest’anno, in onore del decennale, hanno diviso il centro in aree tematiche. Così ci sarà l’area western, l’horror, film di animazione e altre.

Tanti premi, per la miglior performance data dal Lucca Film Festival, migliore scenografia, in più il premio del pubblico (500 euro) che voterà on line le performance live sui canali social dedicati. Ci sarà anche un premio della giuria per 500 euro. Non basta: premi in denaro (100 euro ciascuno) per il miglior make-up e la migliore acconciatura (occorre farsi una foto durante la serata e condividerla nelle stories del profilo personale taggando la pagina Lucca Film Festival). Anche quest’anno il Premio rivelazione andrà a un’attrice o attore come giovane promessa del cinema italiano.

Come sempre Effetto Cinema richiama di migliaia persona da Lucca e anche da fuori Lucca, il che impone qualche misura affinché tutto fili liscio. Ecco perché ieri il sindaco Pardini ha firmato un’ordinanza che vieta, dalle 19 di stasera fino alle 3, di introdurre o vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori rigidi come vetro e metallo. Sono esclusi dal provvedimento quei locali dotati di apposite aree esterne attrezzate.

Grande attesa anche per le performance degli allievi dei laboratori teatrali de La Cattiva Compagnia in piazza San Giusto: gli allievi dei percorsi di teatro avanzato “Il film è servito” (alle ore 20 e poi di nuovo alle 21.30, alle 22.15 e alle 23.15), saranno alle prese con un suggestivo intreccio di scene tra tre film: “Fuochi D’artificio”, “Qualcosa è Cambiato” e “Manuale D’amore”. Mentre i più giovani, gli allievi dei percorsi teatrali junior e teen, metteranno in pratica ciò che hanno imparato portando in scena “Sulla cima dell’Olimpo”, liberamente ispirato al film d’animazione Disney Hercules, alle 19.30, alle 21, alle 21.50 e 22.45.

Laura Sartini