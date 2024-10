La chiesa dei Servi è casa di “D&D“. Sarà la mostra più grande al mondo

Da sempre compagno di strada e di avventure di Lucca Comics & Games, Dungeons & Dragons, il primo gioco di ruolo mai nato e che ha dato vita, nel gennaio del 1974, a un modo tutto nuovo di giocare e usare la fantasia, compie 50 anni e Lucca non poteva non celebrare questo anniversario d’oro con tutta una serie di attività e manifestazioni a esso dedicate, creando un vero e proprio festival nel festival, interamente dedicato al gioco di ruolo più famoso al mondo. Per celebrare l’anniversario d’oro di Dungeons & Dragons, Lucca Comics & Games ha organizzato, in una location incredibilmente ricca di storia e sacralità come la Chiesa dei Servi, una mostra su D&D senza precedenti e davvero unica al mondo: “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art”. Per la prima volta, infatti, sarà esposta la magnifica Koder Collection, composta tra le altre opere d’arte e memorabilia di D&D anche da capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom e Todd Lockwood.

La mostra “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art”, che sarà inaugurata sabato 26 alle 17, sarà curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco e autore di Dungeons and Dragons - Art & Arcana e della straordinaria raccolta di documenti rari The Making of Original Dungeons & Dragons 1970-1977, e da Jessica Lee Patterson, storica dell’arte che dal 2022 lavora alla catalogazione della collezione Koder. Sarà la mostra più grande al mondo dedicata a D&D. Tra i capolavori presenti nella collezione, oltre alle opere degli artisti summenzionati, per solleticare il palato degli appassionati di D&D, citiamo una selezione tra gli artwortk originali dei più iconici manuali da AD&D 1a edizione fino a oggi e la prima copertina variant mai creata per un manuale di D&D, a opera di John Blanche, per l’edizione inglese di Dungeons & Dragons a suo tempo pubblicata nel Regno Unito da Games Workshop.

Gli straordinari spazi della Chiesa dei Servi, ottenuti solo grazie ai grandi sforzi di Lucca Comics & Games, saranno ripensati per accogliere un percorso editoriale e artistico che lascerà spazio anche all’esperienza del visitatore e al gioco giocato. Caso più unico che raro, infatti, alcune partite speciali di Dungeons & Dragons saranno giocate proprio su un tavolo nel transetto dal 31 ottobre al 2 novembre dalle 16 alle 19.