Juniores, che vittoria. Ok anche Under 15 e 12

Continua il momento positivo della Lucchese Femminile. Nonostante una partenza non felice, la Juniores contro la Rinascita Doccia vince per 7 a 2. Le ragazze di Cordeschi vanno in svantaggio su calcio di rigore, ma Ilaria Orsi cala il suo poker di giornata realizzando ben quattro reti. Gli altri gol portano la firma di Iris Galo, Chiara Gerosa e Sara Medori. Successo nei minuti finali anche per l’Under 15 contro la Vigor. Le ragazze di Tognetti in questa sfida si giocavano il primato in classifica, e quindi la qualificazione al girone di Coppa Toscana. In vantaggio le rossonere con un bel gol di Silvia Citti, che dalla distanza insacca nel sette, poi però arriva subito il pari della Vigor. Gol vittoria siglato da Anna Paladini che con una punizione forte e precisa batte ancora una volta il portiere e scatta così la festa per il traguardo ottenuto. L’ultima vittoria del week-end la portano a casa le piccoline dell’Under 12 guidata da Alessandro Longoni. Un 2 a 1 in casa del Bellaria Cappuccini che permette alle rossonere di avanzare nei piani alti della classifica. E oggi ancora in campo per

la ex Danone Cup.

Alessia Lombardi